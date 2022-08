Vastgoed Grote werkgevers stoten rigoureus kantoorruimte af Thuiswerken is een blijvertje en dat dwingt werkgevers tot ingrijpende beslissingen. Grote bedrijven snijden hard in het aantal vierkante meters, blijkt uit een rondgang van het FD. Huurcontracten worden niet verlengd en hele etages worden onderverhuurd.

