Bezorgers voor platformbedrijven Deliveroo en Uber Eats laten mensen die soms minderjarig zijn of illegaal in Nederland verblijven werken via hun accounts. De huurder van een account betaalt daar €200 per maand voor. Volgens de Arbeidsinspectie moeten platformbedrijven daar beter op controleren, vertelt redacteur detailhandel Jan Braaksma.

Illegaal werken voor Deliveroo en Uber Eats blijkt kinderlijk eenvoudig

De vraag naar coronavaccins is sterk teruggelopen. Dat leidt ertoe dat de koersen van verschillende leveranciers van de vaccins dalen. Veel bedrijven verwachten een herstel aan het eind van het jaar als de verwachte boostercampagnes op gang komen in Europa en de VS, aldus redacteur farmacie Thieu Vaessen.

Coronavaccins zijn toch niet zo'n gouden business

Nederlanders verkiezen de koelere zomers in Noord-Europa steeds vaker boven de hitte in Spanje of Italië. En ook voor een langere periode weten Nederlanders Scandinavië te vinden want de aankoop van vakantiehuisjes in Zweden wordt steeds populairder, vertelt correspondent Koen Verhelst.

Met de hitte in Zuid-Europa lonken de koelere zomers in Scandinavië