Profiel Na de auto's legt Anja van Niersen nu de trucks aan de stekker Ze kwam na een U-bocht in de autowereld terecht en werd ceo van laadpaalbedrijf Allego. Nu gaat Anja van Niersen een joint venture leiden die het vrachtverkeer in Europa wil elektrificeren. Wie is die Nederlandse die alles weet van laadpalen en verantwoordelijk wordt voor een investering van een half miljard euro?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen