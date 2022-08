Spoorwegen Spoorstakingen gaan om meer dan loon alleen De huidige spoorstaking is nu al de langste in vele jaren in Nederland. En een oplossing voor het slepende arbeidsconflict lijkt ver weg. Volgens de drie spoorbonden gaat het om meer dan een loonconflict: er is veel onvrede over de werkomstandigheden bij de NS, het hoge ziekteverzuim en het niet opvullen van vacatures.

