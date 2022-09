Profiel NS-topman is harde werker die niet graag in de schijnwerpers staat Na een estafettestaking bij de Nederlandse Spoorwegen staat waarnemend president-directeur Bert Groenewegen voor de taak een oplossing te vinden voor het cao-conflict. 'Bert wil vooruitkijken.'

