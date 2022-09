Energie Staatsoliebedrijven kunnen de energietransitie maken of breken Terwijl beursgenoteerde onder vuur liggen van activistische aandeelhouders en klimaatactivisten, pompen staatsbedrijven in de energiesector in stilte olie en gas op tegen enorme winsten. Staatsoliemaatschappijen als Aramco en Petrobras zijn niet van plan daar in de komende decennia mee te stoppen. Toch kunnen ook zij niet om de energietransitie heen.

