Sport Formule 1 beleeft hoogtijdagen dankzij Liberty Media en Netflix Het is makkelijk om vanuit Nederland de revival van de F1 vooral toe te schijven aan Max Verstappen. Maar dat is iets te Nederlands gedacht. De aandacht voor deze autoraces groeit wereldwijd, en vooral in de VS. Eigenaar Liberty Media en Netflix spelen een belangrijke rol.

