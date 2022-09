Energie Handelsloketten tijdelijk dicht in 'ontwrichte' energiemarkt Nervositeit heerst al maanden op de energiemarkten. Maar afgelopen week schoten de prijzen werkelijk alle kanten op. Energiebedrijven zagen zich genoodzaakt op de meest volatiele dagen hun handelsloketten voor zakelijke klanten dicht te gooien. Een uitzonderlijke stap, die tot veel frustratie leidde bij een deel van de klanten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen