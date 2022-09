Diner met het FD 'Schuldigen vrij krijgen op een vormfout botste met mijn rechtvaardigheidsgevoel' Voormalig De Brauw-partner Evert Jan Henrichs (64) neemt deze maand na een roerige tijd afscheid als deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Dinergesprek over zijn jonge jaren, de moord op een collega en de schoonheid van de druif.

