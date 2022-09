Grondstoffen Schoon lithium uit eigen grondwater kan in Duitsland een revolutie veroorzaken De wereldwijde vraag naar lithium stijgt explosief. Grondwater in Duitsland herbergt grote voorraden lithiumrijke pekel. Als het gewonnen kan worden is dat goed voor het autoland en voor Europa, dat meer grip wil op toevoerketens. Het kan Duitsland ook nog helpen in de energietransitie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen