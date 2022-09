Diner met het FD Meatless Farm-ceo: 'In deze markt krijg je elke dag een trap in je ballen' Twee jaar geleden stonden investeerders in de rij voor plantaardige bedrijven. Maar het tij is gekeerd. Dus is Morten Toft Bech opnieuw ceo bij vegafabrikant Meatless Farm, nog geen half jaar nadat hij als oprichter een stap terug deed. 'Dit is een kritiek moment.'

