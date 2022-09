Verzekeraars Aegon en dochter Transamerica: 'Inflatie gaat niet weg door er naar te kijken' De recente renteverhogingen worden verwelkomd door verzekeraar Aegon en diens Amerikaanse dochter Transamerica. Ceo's Friese en Fuller, in San Francisco voor de handelsmissie onder leiding van koningin Máxima, praten over monetair beleid, pensioenen en groeimogelijkheden.

