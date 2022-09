Reportage In sommige Westlandse kassen blijft het komende winter donker De glastuinbouw krijgt het in de winter extra moeilijk omdat voor de teelt van enkele gewassen belichting noodzakelijk is. Omdat de kosten daarvan explosief stijgen, laten veel telers hun lampen dit jaar uit.

