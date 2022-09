Buitenland Californische hittegolf geeft extra urgentie aan werkbezoek koningin Klimaatverandering is dagelijks te voelen en actie kan niet langer uitblijven. Nederland en Californië willen daarom nauwer samenwerken en dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, zo blijkt tijdens een werkbezoek van koningin Máxima aan de staat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen