Detailhandel Slijter weet groei uit de coronatijd vast te houden De drankenspeciaalzaak zag de klandizie toenemen in coronatijd en een deel van die groei blijft hangen. Mensen hebben gemerkt dat een etentje thuis met vrienden ook gezellig is. Daar willen ze een mooie fles wijn of whisky bij.

