Tegenslag 'Er was me heel wat bespaard als ik ze toen al had weggehaald' Toen acteur, coach en masseur Barbara Labrie voor de tweede keer borstkanker kreeg, heeft ze haar borsten laten verwijderen. Dat wilde ze al eerder, maar ze liet zich door de artsen ompraten. Nu was ze resoluut. 'Ik ben helemaal in het reine met mijn keuze: plat.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen