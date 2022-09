Detailhandel Verdienmodel flitsbezorgers wankelt nu bestellingen teruglopen Flitsbezorgers vinden steeds meer obstakels op hun weg. Lokale bestuurders verdrijven ze uit de binnenstad en investeerders draaien de geldkraan dicht. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat de bestellingen minder lucratief worden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen