Cultuur Jasjes van afgeschreven tafellakens: upcyclen is een trend onder ontwerpers In de zoektocht naar een duurzamere mode-industrie stellen ontwerpers nieuwe kleren samen van oude materialen. Geüpcyclede mode is anno 2022 serious business. 'Ik ben blij dat er een manier is waarop ik kan blijven maken zonder me schuldig te voelen.'

