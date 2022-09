Podcast Dagkoers: Jumbo-topman overnacht in de cel Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Onderzoeksjournalist Bart Mos neemt de laatste updates door over de inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd. Maandag drong de Fiod de woning van Van Eerd binnen. Dinsdag werd bekend dat hij verdacht is in verband met een grootschalig onderzoek naar witwassen. Verder vertelt beursredacteur Pim Brasser over 'the merge', oftewel de verhuizing van cryptovaluta ethereum naar een nieuw systeem. De migratie heeft veel omhanden en zorgt dus voor veel spanning bij beleggers in de digitale munt. Ten slotte hoor je Robert Kleinknecht van ESB uitleg geven over de consumentenprijsindex, de manier om inkomens te corrigeren voor veranderende prijzen. In ESB betogen economen dat er wel wat valt aan te merken op de methode. Lees hier de artikelen van Bart Mos en Pim Brasser: Jumbo-topman Van Eerd nog zeker tot donderdag in cel Verhuizing ethereum schept torenhoge verwachtingen, en onzekerheid Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml