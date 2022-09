Telecom 'Internet kan tientallen euro's goedkoper in Nederland' Nederlands internet is duur, omdat twee grote partijen de vaste netwerken stevig in handen hebben. Telecomondernemer Taco Jelgersma probeert al jaren dat duopolie open te breken door toegang te eisen tot de kabel van Ziggo. De ACM moet binnenkort beslissen over zijn meest recente aanvraag. Dat de toezichthouder het onlangs op een akkoord heeft gegooid met KPN helpt niet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen