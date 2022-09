Analyse Voor vijf tientjes vliegen naar Nice? Vergeet het maar! Vliegen wordt de komende jaren duurder, veel duurder. De tijd van tickets voor een habbekrats is voorbij, want vliegmaatschappijen moeten schoner worden, meer afrekenen op Schiphol en duurdere kerosine betalen. En de vliegtaks gaat omhoog. Het FD maakt een rondgang door de sector.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen