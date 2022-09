Analyse

Met 'The Rings of Power' hoopt Amazon de beslissende slag te slaan

Om van 'The Rings of Power', de prequel van The Lord of the Rings-trilogie, een succes te maken, zet Amazon alle marketingwapens in die het in huis heeft. De mogelijk duurste tv-serie ooit moet Amazon eindelijk succes brengen op de overvolle markt van streamingdiensten.