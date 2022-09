Podcast FD Gazellen: het groeimodel van Bluem drijft op distributeurs

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de tweede aflevering vertelt Nathalie Beck hoe een toevallige ontmoeting op het hockeyveld leidde tot een nieuw bedrijf. Luister de FD Gazellen Podcast via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml