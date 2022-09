Tech en media Ongeduldig ASML wil doorpakken De onstuimige groei van chipmachinemaker ASML trekt een wissel op de omgeving van het bedrijf. Woningen zijn er onbetaalbaar, de wegen overvol en de sociale ongelijkheid neemt toe. ASML wil een goede burger zijn, maar hoe? 'We gaan geen Philips spelen.'

