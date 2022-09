Banken 'Credit Suisse overweegt zakenbank in drieën te splitsen'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP De Zwitserse bank Credit Suisse zint op een flinke reorganisatie bij de zakenbank, waardoor het onderdeel in drieën gesplitst zou worden. De bank probeert hiermee een kapitaalverhoging af te wenden en drie jaar van schandalen achter zich te laten, aldus de de Britse zakenkrant Financial Times. De voorstellen gaan uit van het opzetten van een 'bad bank' voor slechte leningen, een adviestak en een onderdeel voor de overige activiteiten. Credit Suisse zou de winstgevende activiteiten voor het verkopen van herverpakte leningen willen afstoten. Credit Suisse wilde de plannen niet bevestigen tegen de Financial Times en meldde dat het bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers op 27 oktober meer details zal geven over de aanpassing van de strategie. Bestuursvoorzitter Ulrich Körner kreeg van de commissarissen afgelopen zomer een mandaat om de bank stevig op de schop te nemen. De Zwitserse bank probeert hiermee een streep te zetten onder een periode van schandalen. Zo raakte Credit Suisse verwikkeld in een interne spionagezaak, moest fondsen gesloten worden en boekte de bank een miljardenverlies op zijn bemoeienis met het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Volgens de bronnen van de Financial Times probeert Credit Suisse een kostbare kapitaalverhoging af te wenden. Vorige maand verlaagden meerdere analisten hun advies rond de bank, wat leidde tot hogere leenkosten. Begin deze zomer kwam Credit Suisse met de zesde winstwaarschuwing in de afgelopen zeven kwartalen. De bank zinspeelt ook op een ontslagronde, meldden Bloomberg en Reuters afgelopen maanden. Zo'n vijfduizend banen zouden verloren kunnen gaan, oftewel een op iedere tien functies. De besparingen zouden tot €1 mrd moeten oplopen. Lees meer 'Credit Suisse gaat fors snijden in kosten en mensen' Thomas Gottstein weg als ceo van Credit Suisse na een reeks van missers image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml