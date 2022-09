Cultuur Liters bier en diepe decolletés onder de grauwe hemel van München Na twee jaar coronapauze vloeit op het Oktoberfest het bier weer door een ingenieus buizensysteem naar het typische literglas. Maar München rukte in de eerste dagen nog niet massaal uit voor de 187e editie.

