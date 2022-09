Tegenslag 'Het kwam niet in ons op dat het nog mis kon gaan' Een huis, een vaste baan, nu kon hij vader worden, vond creative designer Niek Gooren. Maar vlak voor de bevalling overleed zijn zoon in de buik van zijn vriendin. Het kostte hem jaren om te leren omgaan met het verlies.

