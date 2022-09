Podcast Achter Gesloten Deuren: De boerenzoon en de Saoedische prins Wat is er gebeurd met de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink? Hoe kon een ondernemer die jarenlang onverstoord bouwde aan een imperium van zo'n 15.000 medewerkers, betrokken raken bij een reeks conflicten waarin ook zijn bedrijven Strukton en Centric werden meegesleept? Je hoort het in het eerste seizoen van de FD-podcast Achter Gesloten Deuren.

