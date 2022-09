Podcast FD Gazellen: dankzij overname kan Scribbr veel sneller groeien

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de derde aflevering vertelt Bas Swaen, medeoprichter van Scribbr, hoe hij met de overname door het Amerikaanse Course Hero harder kan groeien. Het Amsterdamse Scribbr helpt studenten om scripties na te kijken op taalgebruik. Ook heeft het tools ontwikkeld om te controleren op plagiaat en of citaties volgens de regels zijn ingevoerd. Elke maand maken zo'n tien miljoen studenten gebruik van de diensten van de dienst. In 2019 won Scribbr de Oryx, de FD Gazellen-award voor meest bijzondere groeiprestatie. Luister de FD Gazellen Podcast via Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml