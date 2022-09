Profiel Streamingkoning Robert Kyncl komt aan de andere kant van de tafel te zitten Robert Kyncl wordt de nieuwe baas van Warner Music, het muzieklabel van sterren zoals Bruno Mars en Madonna. Een opmerkelijke overstap, want hij was bekend als de harde onderhandelaar van Netflix en de man die van YouTube een commerciële gigant maakte. Nu moet hij juist de beste deals voor artiesten binnenslepen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen