Economie Klant speurt naar koopjes en vindt hogere prijzen Consumenten worden prijsgevoeliger. Bedrijven spelen in op de behoefte om geld te besparen door bestaande voordelige producten in de etalage te zetten, zelden door goedkoper aanbod te ontwikkelen. Sterker, ze proberen hun prijzen nog steeds te verhogen.

