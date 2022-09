Analyse Achter de trage elektrificatie van General Motors zit een strategie Met Mary Barra leek General Motors de ceo te hebben die Tesla kon gaan uitdagen. Maar de introductie van nieuwe modellen duurt beleggers te lang. Barra blijft ervan overtuigd dat de elektrische modellen die volgend jaar komen – uitgerust met de universele Ultium-accu – het gelijk van haar weloverwogen strategie zal aantonen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen