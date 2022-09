Financiële sector 'Het beeld dat alleen kleinschalige landbouw duurzaam is klopt niet' Wiebe Draijer neemt afscheid als topman van Rabobank. Hij pleit voor een brede blik op de toekomst van de landbouw en zou graag zien dat er in Nederland een nieuwe overlegstructuur komt die een langere looptijd heeft dan één kabinet. 'Zoals met de Deltawerken.'

