Na de coronaperiode zijn de files weer terug van weggeweest. En ook de treinen zitten overvol. Redacteur luchtvaart, spoor en post Jan Verbeek vertelt dat de piek vooral ligt op dinsdag en donderdag. Het thuiswerken structureel verankeren, kan helpen om extreme drukte op de weg en op het spoor te voorkomen.

Producten in de supermarkt zijn de afgelopen maanden duurder geworden. En het einde van de prijsstijging is nog niet in zicht. Retail-redacteur Julia Cornelissen vertelt dat producenten last hebben van de hoge energieprijzen, die worden doorberekend aan de supermarkten. Klanten zien de kostenstijging op de kassabon en wijken daarom uit naar de discountsupermarkten.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding Olaf gaat onderzoek doen naar het lobbywerk dat Neelie Kroes deed voor taxidienst Uber. Na haar termijn als Eurocommissaris ging ze eerst onbetaald aan het werk voor het bedrijf om daarna een betaalde functie te accepteren. Onderzoeksjournalist Johan Leupen onthulde eerder al in samenwerking met Investico en Trouw dat Kroes heimelijk aan de slag was gegaan voor Uber, terwijl ze nog in haar afkoelingsperiode als commissaris zat. Nu vertelt hij wat Kroes boven het hoofd hangt.