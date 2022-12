De wereld in 2023 • 06:00 Antropoloog Van Voorst: 'Dat de toekomst per definitie negatief is, is ook maar een verhaal' Jan Fred van Wijnen Roanne van Voorst maakte furore met haar onderzoek naar nieuwe liefdesvormen voor haar boek 'Met z'n zessen in bed'. Nu bijt ze zich vast in de toekomst van de gezondheidszorg. 'Technologie creëert een harde wereld', waarschuwt de antropoloog, 'waarin mensen tussen de spleten vallen.'

