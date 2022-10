Levensmiddelen • 12:27 De kans is groot dat Unilever een nieuwe ceo van buiten haalt Jan Braaksma Julia Cornelissen Unilever zoekt een nieuwe ceo. Eind 2023 vertrekt Alan Jope en dan heeft de Britse levensmiddelengigant een opvolger nodig. De interne kandidaten, onder wie drie Nederlanders, staan met 1-0 achter.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen