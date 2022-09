In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de vierde aflevering vertelt Mark Vletter van Voys hoe hij een bedrijf zonder zonder leidinggevenden aanvoert.

Voys levert zakelijke telefoondiensten via de cloud. Er werken inmiddels zo'n 150 mensen, maar op geen enkel visitekaartje staat 'manager' afgedrukt. Daarvoor is bij Voys namelijk geen plaats. Vletter, die al voor de tiende keer een FD Gazelle won, vertelt hoe zelfsturing werkt, welke voorwaarden daarvoor nodig zijn en wat dit betekent voor zijn eigen rol in de organisatie.