Woningmarkt Verkopers smachten naar kijkers op Open Huizen Dag De huizenmarkt is snel aan het veranderen. Lang niet alle huizen worden meer rap verkocht, soms staan ze maanden te koop. Verkopers deden dan ook gretig mee met Open Huizen Dag zaterdag. Maar of het helpt? 'Had ik mijn huis maar eerder te koop gezet.'

