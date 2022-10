Interview • 15:42 'Nederland kan de Antwerpse haven stilleggen vanwege alle grensoverschrijdende vervuiling' Lisa van der Velden Lozingen van de giftige stof pfos houden Vlaanderen in hun greep. De kwestie maakte milieurechtadvocaat Isabelle Larmuseau tot een van de luidste critici van de Vlaamse overheid. 'Vlaanderen brengt de gezondheid van de eigen burgers in gevaar, en brengt Nederland in de problemen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen