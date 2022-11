Diensten • 12:12 Vebego-ceo Ton Goedmakers: ‘Wij beseffen zelf ook niet altijd hoe groot we zijn’ Richard Smit Ton Goedmakers, net anderhalf jaar baas bij familiebedrijf Vebego, wil de zichtbaarheid vergroten van zijn onderneming én van de de mensen die er werken. Zijn veertigduizend schoonmakers, groenverzorgers en thuishulpen doen belangrijk werk, dat echter vaak onopgemerkt blijft. ‘Betekenisvol werk, dat is waar opa Tonny mee begon.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen