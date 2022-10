Zorg • 10:30 Bouw medische kernreactor Pallas is na twintig jaar nog steeds onzeker Bert van Dijk Het kabinet heeft onlangs €1,3 mrd gereserveerd voor een nieuwe kernreactor in Petten. Maar een definitief bouwbesluit voor deze Pallas-reactor is er na bijna twintig jaar nog steeds niet. Waarom duurt het zo lang? Een gesprek met topman Bertholt Leeftink van Pallas.

