Podcast • 13:41 FD Gazellen: Etrias is online kampioen in nicheproducten Van onze redacteur

In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen 2022 in november duiken we in de verhalen van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. In de vijfde aflevering vertelt Stan Verhoeven van Etrias hoe hij online nicheproducten aan de man brengt. 'Meten is weten, dus test heel klein en schaal volle bak op zodra je resultaat ziet.' Van dakkoffers en sneeuwkettingen tot regenlaarzen en speciale tuinkussens. Etrias is een verzameling van specialistische webshops voor de meest uiteenlopende artikelen. Niet alles ligt op voorraad, maar dankzij slimme IT-koppelingen met diverse distributiecentra kan zijn bedrijf toch snel leveren.