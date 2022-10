Tech en media • 11:33 BeReal, social media zonder filter en nog zonder verdienmodel Maureen Blankestijn Het snelstgroeiende sociale medium sinds TikTok breekt met de gelikte online-wereld van influencers en moedigt gebruikers aan eens 'echt' te zijn. De nieuwkomer zal laten zien of de aimabele ambitie om als advertentie luwe-app inkomsten te generen zonder data door te verkopen, haalbaar is.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen