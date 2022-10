Tech en media • 20:06 Chipoorlog maakt zakendoen met China steeds moeilijker. ASML wil doorgaan. Sandra Olsthoorn De Amerikaanse overheid probeert de export van geavanceerde chiptechnologie aan China stil te leggen. Alles lijkt nu geoorloofd om dat land technologisch ver op afstand te houden. Ook 's werelds belangrijkste producent van chipmachines, het Veldhovense ASML, stopt als het aan de VS ligt de export van zijn producten aan China. Het bedrijf zelf ziet dat helemaal niet zitten.

