Detailhandel • 16:17 Kanye West is dit jaar niet het enige probleem van Adidas Eva Schram Achmed Majid De koers van Adidas ging onderuit nadat bekend was geworden dat het Duitse sportmerk overhoop ligt met rapper Kanye West. Maar Adidas kampt met meer problemen dan de grillige rapper. Ook in de rest van de sector dalen de koersen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen