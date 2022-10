Hans V. is door de Fiod ondervraagd over een sponsorcontract tussen Jumbo en zijn zoon. V. is verdachte in het witwasonderzoek waarin ook onlangs teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is. Onderzoeksjournalist Bart Mos achterhaalde acht van de negen verdachten in het witwasonderzoek en vertelt waarom Van Eerd banden onderhield met hoofdverdachte Theo E.

Het Internationaal Monetair Fonds kwam gisteren met twee grote rapporten, de World Economic Outlook en de Global Financial Stability Report. Marijn Jongsma is aanwezig bij de economen in Washington en vertelt dat de centrale banken volgens het IMF ook tijdens een recessie op de rem moeten blijven trappen.

Honderden scholen zijn ongerust nu De Vrije Energie Partij (DVEP) al maanden vrijwel geen facturen meer int. Onderwijsredacteur Ardi Vleugels vertelt dat de scholen zich zorgen maken over de leveringszekerheid van energie. Ook veel gemeenten zijn aangesloten bij DVEP en maken zich zorgen over de niet geïnde facturen.