Reportage • 16:01 Nieuwe staalmakers willen het zonder hoogoven doen Akshat Rathi Niks hoogoven op steenkool. Niks gesmolten metaal. Een start-up in Colorado haalde $85 mln op om met duurzame energie CO2-vrij ijzer te produceren. En dat bij een temperatuur die nog lager ligt dan die van een koffiezetter. Investeerders als Bill Gates geloven in de revolutie, maar het bedrijf moet het nog wel waarmaken.

