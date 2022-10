Diensten • 15:22 Kinderopvang verdeeld over nieuwe financieringsplannen Richard Smit Kinderopvangorganisaties kijken kritisch naar de kabinetsplannen voor een nieuw financieringsstelsel. De overheid wil het na de pijnlijke kinderopvangtoeslagaffaire dolgraag eenvoudiger en begrijpelijker maken voor ouders, maar daarbij wordt voorbijgegaan aan de personeelstekorten in de sector. Ook dreigt de aandacht voor kansengelijkheid te verdwijnen.

