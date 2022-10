Tegenslag • 06:15 'Geen visum? Dan was ik gewoon mijn bedrijf kwijt' Alex Ruitenbeek Agritechondernemer Chris van den Berg is nog in afwachting van zijn investeerdersvisum voor de VS wanneer de douane hem en zijn gezin oppakt op het vliegveld van Los Angeles. 'Mijn vrouw kreeg te horen dat ze zou worden teruggestuurd.'

