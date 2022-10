Podcast • 06:00 Dagkoers: Bij Philips draaien alleen de tandenborstels en scheerapparaten nog Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De donkere wolken boven Philips zijn voorlopig nog niet verdwenen. Voor de tweede keer in drie maanden kwam het bedrijf met een winstwaarschuwing. Redacteur biotechnologie Thieu Vaessen vertelt dat de divisie met consumentenproducten, zoals tandenborstels en scheerapparaten wel behoorlijk draait. Maar analisten houden er rekening mee dat de problemen bij het bedrijf nog wel even aanhouden. Het kabinet verhoogt de bovengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf volgend jaar ligt de grens op €405.000. Woningmarktredacteur Erik van Rein vertelt dat in 2009, tijdens de financiële crisis de NHG-grens ook al eens zo hard verhoogd werd. Analisten verwachten dat de winsten van bedrijven in de AEX en Midkap er slechter voor staan dan drie maanden geleden. Volgens beursredacteur Lennart Zandbergen raken een komende recessie, de hoge inflatie en de snelle renteverhogingen de bedrijven hard. Shell is een van de uitzonderingen hierop.